Россия отказалась от одного из требований по зерновой сделке

Россия больше не требует возобновить работу аммиакопровода Тольятти - Одесса для возвращения к зерновой сделке с Турцией, Украиной и ООН. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Наша позиция остается прежней, то есть сначала - решение системных задач: переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам (речи об аммиакопроводе Тольятти - Одесса уже, к сожалению, не идет), лишь после этого - рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы и только, подчеркну, в соответствии с заявленными гуманитарными целями», - заявил он в интервью ТАСС.

Галузин обвинил в подрыве аммиакопровода Украину и напомнил, что возобновление поставок данного сырья по нитке Тольятти - Одесса являлось «одним из стержневых элементов обеих стамбульских договоренностей».