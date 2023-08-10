Президент США Джо Байден запросил Конгресс США выделить $13 млрд на военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на дополнительное содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Суммарно Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере $40 млрд. В эту сумму входит $12 млрд на устранение последствий стихийных бедствий на территории США и $4 млрд на охрану границ.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Байдена будет добиваться от Конгресса продолжения военной помощи Украине, невзирая на общественное мнение в США. Так он ответил на вопрос, касавшийся перспектив продолжения поддержки Украины в свете результатов опроса общественного мнения, проведенного телеканалом CNN. Из них следует, что 55% американцев выступают против предоставления Конгрессом США дополнительной помощи Киеву. Опрос также показал, что 51% американцев считает, что США уже достаточно сделали для Украины.