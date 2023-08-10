Леонид Швец, автор haqqin.az 10 августа 2023, 23:37

Антивоенное заявление основателя «Яндекса», несомненно, одно из важнейших событий в России, хотя Аркадий Волож не живет там с 2014 года и именует себя «израильским предпринимателем, родившимся в Казахстане». Дело в том, что от ведущих фигур российского бизнеса с начала массового вторжения в Украину ожидали каких-то заявлений с понятной позицией в отношении войны. В конце концов, эти люди больше, чем кто-либо, были вписаны в глобальную экономику и несли весомые потери от самоизоляции России и ее ограничения с помощью международных санкций. Было логично, если бы они выступили против решения Путина устроить бойню и рассориться с Западом. Тем Западом, на который и была ориентирована деятельность самых богатых людей России: зарабатывай дома – трать за рубежом, в безопасных цивилизованных странах. Но все «капитаны российского бизнеса», за исключением Олега Тинькова, промолчали.

Они промолчали и тогда, когда в отношении них и их компаний стали вводиться персональные санкции. Пострадал и Аркадий Волож как основатель «Яндекса» - компании, которая в своих поисковых и новостных сервисах продвигает кремлевскую пропаганду и прячет информацию с критикой российских властей. Волож тогда ушел со всех должностей в компании. Но заявления с осуждением войны пришлось от него ждать еще больше года. «Было много причин, по которым мне приходилось молчать», - говорит бизнесмен в своем заявлении. Все это время Волож выводил из страны самые перспективные сервисы и лучших членов команды, которые станут костяком новой компании, уже израильской, с филиалами в других странах. «Это оказалось непростой задачей, которая потребовала много усилий, внимания и осторожности. Сейчас эти люди находятся за пределами России и могут начать делать что-то новое в самых передовых областях технологий. Они принесут огромную пользу тем странам, где останутся». Он всегда мечтал вывести «Яндекс» на глобальный уровень: «Когда мы создавали «Яндекс», мы думали не только о технологиях и бизнесе. Мы верили, что строим новую Россию – открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику, известную в мире не только своими сырьевыми ресурсами».

Но теперь об этом можно забыть, Россия отрезана от передовых технологий, а вот на новом месте, с новым паспортом и с надежными и проверенными специалистами талантливый IT-капиталист может реализовать свои амбиции и замыслы. И в истории Аркадия Воложа это главное. Россия у него в прошлом именно потому, что Россия сама загнала себя в прошлое. Она еще какое-то время будет двигаться по инерции на остатках вложенных в нее когда-то мозгов и капиталов, но мозги бегут прочь, как и капиталы. И где-то впереди - заросший сорняками тупик. Волож не хочет в тупик, ему это неинтересно. «Яндекс», многие прогнозируют, ожидает национализация со всеми вытекающими последствиями: управленческой неэффективностью и интеллектуальной несостоятельностью. Положение человека, сделавшего миллиарды на интернет-технологиях, конечно, отличается от ситуации других российских членов списка Forbes, мегадоходы которых во многом зависят от расположения к ним в Кремле. И вывести свои активы из России, состоящие из каких-то индустриальных проектов, им сложно или невозможно, а терять их ради того, чтобы откреститься от кровавых подвигов Владимира Владимировича, им очень не хочется. Кто-то и вовсе радуется дополнительным возможностям заработать на войне.