Талибы просят у Турции инвестиций

Абдул Гани Барадар, занимающий должность заместителя председателя правительства, сформированного движением «Талибан», в ходе своего визита в Турцию провел встречу с главой МИД этой страны Хаканом Фиданом. Об этом сообщил телеканал TOLOnews.

По его сведениям, во время встречи Барадар высказался за увеличение объема инвестиций турецких компаний в афганскую экономику.

Он также затронул такие вопросы, как «создание совместных инвестиционных палат и [организацию] воздушных коридоров» между Турцией и Афганистаном. Кроме того, вице-премьер талибов «обратился к турецкому правительству с просьбой проявить доброе отношение к иммигрантам из Афганистана».