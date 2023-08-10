Убийством кандидата в президенты Эквадора займется ФБР

Президент Эквадора Гильермо Лассо попросил Федеральное бюро расследований США оказать содействие в расследовании убийства претендента на высший государственный пост Фернандо Вильявисенсио.

«Я попросил у ФБР помощи в расследовании убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. ФБР согласилось на нашу просьбу, и в ближайшие часы в страну прибудет их делегация», - написал Лассо в соцсети X (ранее Twitter).