У Зеленского был закрытый «результативный» разговор с военным руководством Британии

Президент Украины Владимир Зеленский 10 августа провел закрытый разговор с представителями военного руководства Великобритании. Об этом Зеленский сказал во время своего вечернего видеообращения.

«Имел сегодня разговор с представителями военного руководства Великобритании - закрытый разговор. Но результативный разговор», - рассказал Зеленский.

Он добавил, что власти страны готовят новые оборонные пакеты для Вооруженных сил Украины, в частности систем противовоздушной обороны.

У Украины сейчас две системы ПВО Patriot. Одну передали США, другую - Германия совместно с Нидерландами.