В Джидде намекнули на скорое перемирие между Россией и Украиной? старая пластинка - новая мелодия
Состоявшаяся в саудовской Джидде 5—6 августа международная конференция по вопросу мира в Украине ожидаемо не принесла прорыва, но заложила немалый задел на будущий переговорный процесс.
Изначально было понятным, что конференция в Джидде не могла привести к выработке конкретных мер по урегулированию конфликта в Украине. Столь масштабные саммиты – это, в первую очередь, большой пиар, а не конкретика, поскольку конкретика та, как и большие деньги требует тишины и конфиденциальности.
Здесь же задача основных участников – США, Великобритании, Китая саудитов и, разумеется, Украины, заключалась в другом: определить точки соприкосновения по украинскому конфликту с одной стороны – «игроков высшей лиги» а с другой – «глобального Юга», в первую очередь - Индия, ЮАР, Бразилия, Китай и Пакистан.
Другими словами, сверхзадача конференции в Джидде изначально была определена как поиск компромисса, в котором страны «глобальный Юг» эти не развивали бы отношений стратегического партнерства с Москвой и не шли бы на сближение с Кремлем как минимум. А как максимум - поддержали бы концепт долгосрочного сдерживания РФ.
Все остальное – мишура и «белый шум», которому не следует придавать большого внимания. Ка и на попытки Москвы дезавуировать тот факт, что ее к участию в этой конференции, в отличие от Киева, не пригласили. В Кремле и околокремлевских кругах сейчас запущена версия о том, что «Россия получила бесценную информацию относительно того, что за ее спиной говорят разные страны». А Мария «Калинка» Захарова выразила уверенность, что страны БРИКС, участвовавшие во встрече в Джидде, проинформируют ее о ходе консультаций.
Что, безусловно, является, называя вещи своими именами, полным позорищем – как выразился один из немногих, оставшихся честным, российских политологов, «галактическая сверхдержава просит страны Третьего мира черкнуть бумажку, о чем там шла речь». И это при том, что Саудовская Аравия, вообще-то, с самого начала сказала, что сделает для России дайджест и выжимку из обсуждений.
Столь же неуклюжими выглядят попытки прокремлевских экспертов представить позицию Китая на этой конференции как исключительно пророссийскую. До них так и не дошло ни за более чем 500 дней «спецоперации», ни за предшествовавшую этому десятилетие «безграничной дружбы с Пекином», что если китайцы когда-то и где-то занимают позицию – то она носит исключительно прокитайский характер.
Как это и произошло в Джидде, где китайские дипломаты занимались, в основном, продвижением двух позиций: во-первых, позиционировали себя перед «глобальным Югом» как единственную партию мира во всем мире. А, во-вторых, сводили к минимуму ущерб связям с Западом из-за войны в Украине. Ну и еще своим участием в конференции, инициированной саудитами, сделали политические инвестиции в партнерство с Эр-Риядом, подчеркнув ее значимость как добросовестного посредника в урегулировании украинско-российской войны.
Конференция в Джидде не могла и не привела к быстрым результатам, хотя в негласном поединке между дипломатией Москвы и Киева украинцы с полным на то основанием могут записать себе одно победное очко – представители 40 стран общались с ними и слушали именно их позицию.
И Украина подтвердила их ожидания, заявив в ходе конференции, что согласна обсуждать мир с Россией без обязательного требования о выводе войск со всей территории как необходимое условие для начала каких-либо переговоров. Конечно же, это не формула мира, формула передышки в расчете на продолжение. То, что войну нужно заканчивать – не понятно только самым упертым ястребам в Москве и Киеве, но объективная реальность заключается в том, что перспектив на победу на своих условиях нет, по крайней мере, сейчас – нет ни у одной из сторон.
Проблема заключается в том, что формулы мира в российско-украинском конфликте вообще не существует. А любое перемирие – это возвращение к «бесконечному Донбассу», который будет кровоточить, чтобы в какой-то момент вновь прорваться большой кровью, к которой обе стороны будут готовиться неустанно.
Но лучше уж так, уж лучше хотя бы перемирие – и конференция в Джидде рождает пусть слабую, но все же надежду, что оно усилиями всех, принявших в ней участие, все-таки будет достигнуто.