Дмитрий Рой, автор haqqin.az 00:08

Состоявшаяся в саудовской Джидде 5—6 августа международная конференция по вопросу мира в Украине ожидаемо не принесла прорыва, но заложила немалый задел на будущий переговорный процесс. Изначально было понятным, что конференция в Джидде не могла привести к выработке конкретных мер по урегулированию конфликта в Украине. Столь масштабные саммиты – это, в первую очередь, большой пиар, а не конкретика, поскольку конкретика та, как и большие деньги требует тишины и конфиденциальности.

Здесь же задача основных участников – США, Великобритании, Китая саудитов и, разумеется, Украины, заключалась в другом: определить точки соприкосновения по украинскому конфликту с одной стороны – «игроков высшей лиги» а с другой – «глобального Юга», в первую очередь - Индия, ЮАР, Бразилия, Китай и Пакистан. Другими словами, сверхзадача конференции в Джидде изначально была определена как поиск компромисса, в котором страны «глобальный Юг» эти не развивали бы отношений стратегического партнерства с Москвой и не шли бы на сближение с Кремлем как минимум. А как максимум - поддержали бы концепт долгосрочного сдерживания РФ. Все остальное – мишура и «белый шум», которому не следует придавать большого внимания. Ка и на попытки Москвы дезавуировать тот факт, что ее к участию в этой конференции, в отличие от Киева, не пригласили. В Кремле и околокремлевских кругах сейчас запущена версия о том, что «Россия получила бесценную информацию относительно того, что за ее спиной говорят разные страны». А Мария «Калинка» Захарова выразила уверенность, что страны БРИКС, участвовавшие во встрече в Джидде, проинформируют ее о ходе консультаций. Что, безусловно, является, называя вещи своими именами, полным позорищем – как выразился один из немногих, оставшихся честным, российских политологов, «галактическая сверхдержава просит страны Третьего мира черкнуть бумажку, о чем там шла речь». И это при том, что Саудовская Аравия, вообще-то, с самого начала сказала, что сделает для России дайджест и выжимку из обсуждений.

Столь же неуклюжими выглядят попытки прокремлевских экспертов представить позицию Китая на этой конференции как исключительно пророссийскую. До них так и не дошло ни за более чем 500 дней «спецоперации», ни за предшествовавшую этому десятилетие «безграничной дружбы с Пекином», что если китайцы когда-то и где-то занимают позицию – то она носит исключительно прокитайский характер. Как это и произошло в Джидде, где китайские дипломаты занимались, в основном, продвижением двух позиций: во-первых, позиционировали себя перед «глобальным Югом» как единственную партию мира во всем мире. А, во-вторых, сводили к минимуму ущерб связям с Западом из-за войны в Украине. Ну и еще своим участием в конференции, инициированной саудитами, сделали политические инвестиции в партнерство с Эр-Риядом, подчеркнув ее значимость как добросовестного посредника в урегулировании украинско-российской войны. Конференция в Джидде не могла и не привела к быстрым результатам, хотя в негласном поединке между дипломатией Москвы и Киева украинцы с полным на то основанием могут записать себе одно победное очко – представители 40 стран общались с ними и слушали именно их позицию.