Русские готовят наступление на Харьков?

«Глава» назначенной Россией «администрации Харьковской области» Виталий Ганчев утверждает, что цели россиян под Купянском - наступление на Харьков, передает «Страна.ua».

По его словам, российским войскам осталось преодолеть «считанные километры» до Купянска.

Ганчев добавил, что «в ближайшее время выровняется линия фронта для глобального, масштабного наступления на Харьков».

Украинское командование не подтверждает российских продвижений под Купянском. Но сообщает о сосредоточенных там крупных силах россиян.