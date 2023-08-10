В Африке новая война?

Главы государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Об этом заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении из Абуджи, где прошел саммит объединения.

«Начальники штабов проведут еще несколько встреч, чтобы окончательно уточнить детали, однако у нас есть согласие глав государств начать операцию как можно скорее», - приводит Agence France-Presse слова президента Кот-д'Ивуара.