В подмосковном городе Одинцово начался масштабный пожар на складе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Московской области.

«В Одинцове Московской области на Зеленой улице, д. 30а, загорелся склад на площади 2 тыс. кв. метров. Информация о пострадавших не поступала», — цитирует агентство представителя службы.

В ночь на четверг российские власти сообщили, что сбили на подлете к Москве два ударных беспилотника, один из них в районе Одинцова, еще один — в Калужской области.

Город Одинцово расположен к западу от Москвы, в нескольких километрах от ее окраины.