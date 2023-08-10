США категоричны: никаких смягчений санкции против Ирана

США не пойдут на смягчение санкций против Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан. С таким заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Позвольте мне разъяснить несколько вещей. В любом случае, при любых обстоятельствах Иран не получит смягчения санкций», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, как повлияет освобождение пяти граждан США, задержанных Тегераном, на его отношения с Вашингтоном.