Рейтинг УЕФА: Азербайджан может обойти Россию уже в этом сезоне

Победы футбольных клубов «Сабах» и « Карабах » в 3-м квалификационном раунде еврокубков соответственно над сербским «Партизаном» и финским ХИК позволили Азербайджану максимально близко подойти к 28-му месту в таблице коэффициентов УЕФА, которое занимает Словакия.

У нас 16,250 балла, у словаков – 16,500. Это означает: чтобы опередить Словакию нужно одержать всего лишь на одну победу больше.

У Азербайджана борьбу в еврокубках продолжают три команды («Нефтчи» в четверг проиграл «Бешикташу»), и у двух из них есть неплохие шансы на выход в следующий раунд. У Словакии осталось две команды – «Слован» в Лиге чемпионов и «Спартак» в Лиге конференций. Обе проиграли в первых матчах 3-го раунда.

Два клуба продолжают борьбу и от Болгарии, занимающей 27-е место. У болгар 17 баллов. Опередить их в этом сезоне также вполне реально.

Интересно, что на 26-м месте располагается Россия, которая по известным причинам второй сезон подряд в еврокубках не играет. Россияне, у которых 18,632 балла, постепенно скатываются вниз, и 26-я позиция – это явно не предел. Азербайджан при благоприятных обстоятельствах уже в этом сезоне может обогнать Россию в рейтинге. Для этого нужно набрать 10 очков. Как известно, в квалификации за победу дается 1 очко, а на групповых стадиях и далее – 2.