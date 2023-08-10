Президент Польши уверен: Путину не дадут «нажать кнопку»

По его мнению, президент РФ Владимир Путин не обладает абсолютной властью в данном вопросе, и даже если он захочет «нажать кнопку», ему просто не дадут это сделать.

«Россия не будет прибегать к применению ядерного оружия в Украине. И не только потому, что Путин его не использует. Я считаю, что ядерный арсенал в России находится под коллективным контролем многих людей и не зависит от единоличного усмотрения Путина. Так что для принятия решения потребуется больше, чем один человек», — сказал Дуда.

Президент Польши отметил, что в этом смысле его «гораздо больше волнуют возможные проблемы с АЭС в Украине»: «Я боюсь, что более вероятным сценарием является нечто похожее на ядерную аварию. По моему убеждению, угроза взрыва на АЭС гораздо выше, чем применение ядерного оружия».