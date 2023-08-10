Иран ставит условие: Утром деньги - вечером американцы

Иран освободит граждан США, переведенных из тюрьмы под домашний арест в рамках соглашения об обмене заключенными, после того как получит доступ к своим заблокированным активам. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

«Американские заключенные не смогут покинуть Иран раньше, чем будут освобождены наши незаконно удерживаемые [в США] граждане, а также будет предоставлен доступ к незаконно заблокированным средствам в Южной Корее», - написал Джамшиди в соцсети X (ранее Twitter).

В четверг, 10 августа, Белый дом заявил о переводе под домашний арест в Иране пятерых граждан США - Сиамака Намази, Морада Тахбаза, Эмада Шарги и еще двух американцев, пожелавших сохранить анонимность. В рамках сделки ИРИ получит доступ к $6 млрд, которые были заморожены на счетах южнокорейских банков из-за действия санкций США. Иранские активы будут разблокированы и переведены в Катар. Tasnim сообщило со ссылкой на источники, что соглашение предполагает конвертацию средств из южнокорейских вон в евро, после чего их можно будет направить на банковский счет в Катаре.