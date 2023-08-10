Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 03:08

Атака морского беспилотника на большой десантный корабль Черноморского флота России вблизи порта Новороссийск создала новую угрозу экспорту казахстанской нефти. И хотя по словам министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева он не видит в этой связи сколько-нибудь существенных рисков, эксперты подчеркнули в интервью британской телерадиокорпорации BBC, что страховые компании должны либо увеличить взносы за перевозимые по Черному морю грузы, либо вообще отказаться от их страхования.

В сложившейся ситуации, как сообщил российской газете «Ведомости» источник в одной из крупных судоходных компаний, часть судовладельцев может отказаться от работы в акватории Черного и Азовского морей, а остальные повысят тарифы на перевозки на два раза и даже больше, после чего у владельцев грузов не останется иного выхода, кроме как приравнять стоимость транспортировки к стоимости самого товара. Напомним, что через российские терминалы на Черном море проходит порядка 70 процентов экспорта зерна из РФ. Помимо этого, через терминал «Шесхарис» в порту Новороссийск, мощность которого составляет 40 миллионов тонн в год, Россия экспортирует свою нефть. В прошлом году через Новороссийский терминал, который принадлежит российской компании «Транснефть», а также через морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Южной Озереевке, расположенной недалеко от порта Новороссийск, было вывезено за рубеж 54,3 миллиона тонн казахстанской нефти, что составляет более 84 процентов всего экспорта Казахстана.

Таким образом, обострившаяся ситуация в акватории Черного моря вновь резко актуализировала тему альтернативных маршрутов экспорта углеводородов из Казахстана. Начиная с весны прошлого года, когда Россия вторглась в Украину, а на терминале КТК в Южной Озереевке то и дело стали возникать проблемы со срывом графиков поставок и недозагрузкой танкеров, Казахстан начал искать транспортные маршруты за пределами территорий воюющих сторон. Помимо Астаны, за ростом рисков в Черном море с тревогой наблюдают также ряд европейских стран, зависящих от регулярных поставок казахстанской нефти, одной из которых является Румыния. Как сообщает румынское издание Curierul National, поскольку европейские страны являются основными покупателями казахстанской нефти, задача состоит в том, чтобы наладить её бесперебойные поставки в Старый Свет. В этом плане оптимальным решением является трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), выходящий через Турцию к Средиземному морю.