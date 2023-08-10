По делу о гибели военнослужащего срочной службы ВС Армении задержаны двое его сослуживцев, пишут армянские СМИ.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что 10 августа военнослужащий одной из воинских частей Жора Карапетян выстрелил себе в голову из автомата, закрепленного за его сослуживцем. Карапетян был госпитализирован в больницу города Арарат, а оттуда переведен в военный госпиталь Еревана. Рано утром 11 августа Карапетян скончался.