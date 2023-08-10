На территорию одной из детских больниц Киева упали обломки ракеты, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы следуют на место. «По предварительной информации, в Оболонском районе на территории детской больницы упало несколько обломков. Данные о пострадавших и разрушениях выясняются», — рассказал начальник городской администрации Сергей Попко.

Кроме обломков ракеты, которые упали на территорию одной из детских больниц, обнаружены еще два места падения в Оболонском районе, сообщил Кличко. Пострадавших нет.

Ранее Кличко сообщал, что в городе были слышны взрывы. Военная администрация города заявила о работе противовоздушной обороны. ПВО работала и в Киевской области. Как пишут украинские телеграм-каналы, взрывы также были слышны в Хмельницком и Винницкой области.

Спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов сообщил, что россияне атаковали Киев ракетами «Кинжал». Все враждебные цели удалось сбить, заявил он. «Киев был атакован аэробалистическими ракетами типа «Кинжал». Должны поблагодарить наши силы противовоздушной обороны за сбивание ракет», - рассказал Шаманов.