«С 10:50 ограничения на полеты сняты. На данный момент аэровокзальный комплекс работает в штатном режиме», - отметили в пресс-службе.

Аэропорт Внуково работает в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе Внуково. Ограничения сняты в 10:50.

* * * 11:32

Над московским аэропортом Внуково закрыто небо, объявлен режим «Ковер».

По предварительной информации, это связано с угрозой атаки беспилотника, направляющегося в данный момент к Москве.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что количество взрывов на территории России будет расти, а их эффективность улучшится.

Информацию о закрытии воздушного пространства над Внуково подтвердил источник ТАСС в экстренных службах.