Специалист Минздрава рассказала, как избежать солнечного удара

Специалист-эксперт Минздрава, терапевт Гюнай Исмаилова рассказала haqqin.az, в какое время лучше всего принимать солнечные ванны, как защититься от солнечного удара и что делать, если это все же произошло.

- Гюнай ханум, прежде всего хотелось бы узнать, что такое солнечный удар и что происходит в это время в человеческом организме?

- Солнечный удар – патологическое состояние, вызванное перегревом организма под воздействием прямых солнечных лучей. Прямые солнечные лучи нагревают голову, в результате чего развивается гипертермия всех отделов головного мозга. Оболочки мозга отекают, желудочки переполняются спинномозговой жидкостью (ликвор). Помимо этого, солнечный удар сопровождается умеренным повышением артериального давления, артерии в головном мозге расширяются, возможны разрывы мелких сосудов. Кроме того, нарушается работа нервных центров, отвечающих за жизненно важные функции – сосудистого, дыхательного и др. Все это создает условия для возникновения как немедленных, так и отсроченных по времени патологических изменений.

- По каким признакам можно понять, что вы получили солнечный удар?

- При солнечных ударах в первую очередь происходит поражение центральной нервной системы, а в тяжелых случаях серьезно нарушается деятельность всех органов и систем. При этом симптомы могут возникнуть как сразу, так и через несколько часов после пребывания на солнце. Первыми признаками солнечного удара являются общая слабость, вялость, головная боль, головокружение, потемнение в глазах и потеря аппетита. В некоторых случаях также повышается температура тела. Если пострадавшему вовремя не оказать необходимую медицинскую помощь, то могут наблюдаться тошнота, рвота и носовые кровотечения. В тяжелых случаях может развиться острая сердечно-сосудистая недостаточность.

- Хотелось бы узнать о классификации солнечного удара по степени тяжести симптомов…

- Тяжесть симптомов солнечного удара зависит от продолжительности и интенсивности воздействия солнечных лучей на голову, а также от возраста человека и наличия хронических заболеваний. По степени тяжести солнечный удар классифицируется на 3 категории: легкий, средний и тяжелый.

При легкой степени наблюдаются общая слабость, раздражительность, агрессивность, головная боль, головокружение, тошнота, учащение пульса и частоты дыхания.

Для средней степени солнечного удара характерны сильные головные боли, сопровождающиеся тошнотой или рвотой, головокружение, неуверенность движений, шаткость походки, потемнение перед глазами, спутанность сознания и повышение температуры тела до 39-40 градусов.

Тяжелый солнечный удар является весьма опасным состоянием. В это время состояние пострадавшего резко ухудшается, лицо становится гиперемированным, а затем бледнеет, температура тела повышается до 41-42 градусов, наблюдаются галлюцинации и потеря сознания. В случае, если пострадавшему вовремя не оказать соответствующую медицинскую помощь, то может возникнуть острая сердечно-сосудистая недостаточность.

- Чем отличаются тепловой и солнечный удары?

- Оба состояния вызваны неспособностью организма к естественному охлаждению (самоохлаждение) в случае, когда температура достигает опасно высокого уровня. Основное отличие состоит в том, что солнечные удары, как правило, происходят вследствие длительного воздействия прямых солнечных лучей на голову человека, и причиной данного патологического состояния является перегрев головы.

При этом тепловой удар может развиться на улице в сильную жару, во время которого происходит перегрев всего тела. В результате чего нарушаются процессы терморегуляции в организме и значительно повышается температура тела. Тепловой удар может возникнуть в закрытых помещениях (лифт, баня, сауна, автомобиль), а также при тяжелой физической работе в сильную жару. Высокая влажность, сильная жажда, длительное ношение одежды из синтетической, кожаной или прорезиненной ткани в условиях повышенной температуры окружающей среды увеличивают риск появления теплового удара.

Симптомы теплового удара и солнечного удара практически одинаковы. Разница лишь в том, что при солнечном ударе больше краснеет лицо, тогда как при тепловом ударе зачастую краснеют участки тела.

- Какое время суток считается оптимальным для отдыха на пляже?

- Оптимальное время для солнечных ванн - с 8 до 11 утра и с 16 до 19 часов вечера. С 11:00 до 16:00 солнце слишком активно и негативно влияет на здоровье человека. В эти часы высока вероятность получить солнечный ожог, поскольку в это время ультрафиолетовые лучи наиболее активны.

Солнечный ожог так же опасен, как и солнечный удар, его последствия могут быть серьезными. В дополнение к таким признакам, как покраснение кожи в месте ожога, боль при прикосновении к пораженному участку, локальная температура и отек, солнечные ожоги могут иметь серьезные отсроченные осложнения. Вследствие воздействия солнечных лучей происходит преждевременное старение кожи. Так, солнечный свет разрушает коллагеновые и эластиновые волокна в коже, которые делают ее упругой и гладкой. Поврежденная кожа теряет способность к самовосстановлению.

В основном кожа лица очень чувствительна к солнцу. Вследствие воздействия солнечных лучей на лицо могут возникать гиперпигментированные участки, витилиго (заболевание, характеризующееся утратой кожей естественной пигментации при разрушении меланина), огрубение, сморщивание и дряблость кожи.

- Кто подвергается наибольшему риску?

- Солнечный удар может возникнуть у людей любого возраста и пола. Однако дети и пожилые люди подвергаются более высокому риску. Так, физиологическая терморегуляция организма у детей еще не полностью сформирована, а в старости способность организма к терморегуляции снижается.

Помимо этого, люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, эндокринными нарушениями, патологиями щитовидной железы, циррозом печени чаще и легче подвергаются воздействию солнечного удара.

- Часто говорят, что солнечные лучи весьма полезны как натуральный источник витамина D. Насколько верна эта мысль?

- Витамин D синтезируется в коже человека под воздействием ультрафиолетовых лучей солнечного света, поэтому его часто называют «витамином солнца». Витамин D является незаменимым элементом в жизнедеятельности организма и очень полезен для здоровья человека.

Главное назначение витамина D в организме человека - обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи через стенки тонкого кишечника. Эти элементы обеспечивают нормальное развитие костей и здоровье зубов. Кроме того, витамин D усиливает деятельность иммунной, нервной, мышечной, гормональной и репродуктивной систем, ускоряет обмен веществ.

- Что нужно делать при солнечном ударе?

- При появлении симптомов солнечного удара немедленно должна быть оказана первая помощь. При этом лучше вызвать скорую помощь, поскольку обычно сложно правильно оценить состояние пострадавшего, особенно у детей и пожилых людей.

Пострадавшего следует немедленно вытянуть в горизонтальном положении, поместить в тенистое место или прохладное помещение. Для охлаждения рекомендуется прикладывать холодные компрессы (или пузырь со льдом) на голову, шею, грудь или протирать тело прохладной водой. Если человек в сознании, то рекомендуется дать ему прохладную воду.