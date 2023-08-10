Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о сбитом беспилотнике. По его словам, «была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника».

«В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет», – написал он в своем телеграм-канале.

После сообщения мэра Минобороны России сообщило, что беспилотник, пытавшийся нанести удар по объекту в Москве, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе столицы.