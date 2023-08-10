В Москве взорвался беспилотник добавлено видео; новость дополнена 13:14
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о сбитом беспилотнике. По его словам, «была осуществлена попытка пролета на город одного беспилотника».
«В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений нет», – написал он в своем телеграм-канале.
После сообщения мэра Минобороны России сообщило, что беспилотник, пытавшийся нанести удар по объекту в Москве, был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе столицы.
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В Москве в районе Карамышевской набережной взорвался беспилотник, сообщают телеграм-каналы Baza, Shot и Mash со ссылкой на очевидцев.
Mash со ссылкой на очевидцев пишет о взрыве в районе Живописного Моста на проспекте маршала Жукова. По данным канала, БПЛА летел вдоль русла Москва-реки на высоте 150 метров. После чего местные жители услышали звук взрыва.
По данным Baza, беспилотник летел со стороны Истринского района Подмосковья. Shot уточняет, что это был беспилотник самолетного типа.
Ранее стало известно, что власти закрыли воздушное пространство над Калугой и аэропортом Внуково.