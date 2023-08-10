Кремль развернул в Швеции целенаправленную кампанию в социальных сетях и других местах, чтобы дискредитировать страну и подорвать ее стремление вступить в альянс НАТО. Как пишет The New York Times, об этом сообщило Агентство психологической защиты в составе Минобороны Швеции.

Как отмечает газета, лидеры скандинавской страны заимствуют старую стратегию времен холодной войны, которая использовалась для подготовки населения страны к возможности «тотальной войны» с Советским Союзом. В материале указывается, что сегодня Швеция рассматривает главной угрозой своей безопасности государство-правопреемницу Советского Союза — Россию. По словам официальных лиц агентства, Кремль нацелился на Швецию с помощью согласованной онлайн-кампании в социальных сетях и других платформах, чтобы дискредитировать страну и подорвать ее стремление вступить в альянс НАТО.

Как сообщает издание, столкнувшись с волной дезинформации, которая уже повлияла на восприятие Стокгольма в исламском мире, Швеция решила, что ей необходимо дать отпор. В прошлом году Швеция уже воссоздала Агентство психологической защиты, входящее в состав Министерства обороны. По задумке шведских властей, агентство должно стать первой линией обороны против информационной атаки из-за рубежа.

Агентство теперь прямо обвиняет Россию в использовании недавних акций по сжиганию Корана. Возмущение уже возымело действие: вступление Швеции в НАТО было отложено из-за возражений Турции. Директор агентства Микаэль Тофвессон рассказал, что усилия Россия «были на таком уровне, какого мы никогда не видели раньше».

Агентство отмечает, что российские государственные СМИ и интернет-ресурсы на русском и арабском языках усиленно освещали акции по сжиганию Корана. В дальнейшем даже стали распространяться обвинения о том, что Швеция похищает мусульманских детей и заставляет их есть свинину или иным образом нарушать исламские традиции. По мнению агентства, дезинформация стала распространяться онлайн в арабоязычных странах, включая Египет, Марокко и Ливан, а также Турцию.