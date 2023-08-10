«Главный патриот Азербайджана» на свободе
Председатель Общественного объединения «Патриоты Азербайджана» Эльвин Махмудзаде выпущен на свободу.
Как сообщается, Махмудзаде полностью выплатил убытки потерпевшим - 72 тыс. манатов.
Махмудзаде обвиняли в хищении 72 тыс. манатов, выделенных для инвалидов войны. Ему предъявили обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана и арестовали на четыре месяца.
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