«Главный патриот Азербайджана» на свободе

Председатель Общественного объединения «Патриоты Азербайджана» Эльвин Махмудзаде выпущен на свободу.

Как сообщается, Махмудзаде полностью выплатил убытки потерпевшим - 72 тыс. манатов.

Махмудзаде обвиняли в хищении 72 тыс. манатов, выделенных для инвалидов войны. Ему предъявили обвинение по статье 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) УК Азербайджана и арестовали на четыре месяца.