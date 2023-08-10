Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:19

Главы государств-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Об этом заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении из Абуджи, где прошел экстренный саммит объединения. Страны ЭКОВАС ввели против хунты Нигера жесткие экономические санкции, перекрыв границы и перестав поставлять электроэнергию – на путчистов это впечатления не произвело. Ряд государств-членов ЭКОВАС пригрозили военным вмешательством – хунта обратилась за помощью к российской ЧВК «Вагнер».

Вразумлять путчистов прилетала Виктория Нуланд – глава хунты ее не принял, отрядив на встречу с ней министра обороны, и отказал во встрече со свергнутым президентом Мохамедом Базумом. Все поведение нигерийских путчистов – поза. «А что вы нам сделаете? Будете давить – Алжир, а главное – Россия, нам помогут». Понятно, что с такими людьми вести адекватный диалог просто невозможно, и потому страны ЭКОВАС всерьез начинают готовиться к военному вторжению в Нигер. И хотя рассматривают это как крайнее средство, но войскам соответствующие приказы уже отданы, и резервисты отзываются из запаса. И что же хунта? А она пообещала публично казнить находящегося под арестом президента Мохамеда Базума в тот же час, когда нога иностранного солдата вступит на территорию Нигера. Угроза, замечу, и для ЭКОВАС, и для Парижа, и для Вашингтона не просто смешная, а даже выгодная, поскольку в таком случае у них появляется собственный мученик «в деле борьбы за демократизацию Африки» и соответствующее идеологическое обоснование, как это было в СССР после убийства Патриса Лумумбы.

Поведение хунты Нигера как под копирку списано с поведения военных путчистов, пришедших к власти в Мали, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республики. Полное презрение к угрозам со стороны соседей и коллективного Запада. Полная уверенность в собственной безнаказанности и в том, что ни эти соседи, ни Запад сделать ничего не смогут. Потому что их поддержит Кремль. Что сразу переводит конфликт вокруг Нигера в новую, более высокую «весовую категорию» – открыто заявленное, правда, пока только путчистами, Москва все еще молчит – противостояние Запада и России в Африке. Естественно, это повышает ставки как для Кремля, так и для Запада. На Западе войны не хотят. Точнее, хотят, чтобы она велась чужими руками, контингентом того же ЭКОВАС. Но и отступить не могут, поскольку отступление или даже половинчатое решение резко обрушит рейтинг Запада в Африке. И, соответственно, повысит акции России, которая в нынешних условиях тоже никак не может уступить, поскольку тогда мало того, что от ее авторитета в Африке не останется камня на камне, так Запад сразу начнет восстанавливать утраченные позиции в Мали, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республике. И не приходится сомневаться, что закроет доступ на континент ЧВК «Вагнер», благо что правовой повод для этого, после признания «музыкантов» террористической организацией, создан.