Войска привели в готовность. Столкновение неминуемо главная тема
Главы государств-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Об этом заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении из Абуджи, где прошел экстренный саммит объединения.
Страны ЭКОВАС ввели против хунты Нигера жесткие экономические санкции, перекрыв границы и перестав поставлять электроэнергию – на путчистов это впечатления не произвело. Ряд государств-членов ЭКОВАС пригрозили военным вмешательством – хунта обратилась за помощью к российской ЧВК «Вагнер».
Вразумлять путчистов прилетала Виктория Нуланд – глава хунты ее не принял, отрядив на встречу с ней министра обороны, и отказал во встрече со свергнутым президентом Мохамедом Базумом.
Все поведение нигерийских путчистов – поза. «А что вы нам сделаете? Будете давить – Алжир, а главное – Россия, нам помогут». Понятно, что с такими людьми вести адекватный диалог просто невозможно, и потому страны ЭКОВАС всерьез начинают готовиться к военному вторжению в Нигер.
И хотя рассматривают это как крайнее средство, но войскам соответствующие приказы уже отданы, и резервисты отзываются из запаса. И что же хунта? А она пообещала публично казнить находящегося под арестом президента Мохамеда Базума в тот же час, когда нога иностранного солдата вступит на территорию Нигера.
Угроза, замечу, и для ЭКОВАС, и для Парижа, и для Вашингтона не просто смешная, а даже выгодная, поскольку в таком случае у них появляется собственный мученик «в деле борьбы за демократизацию Африки» и соответствующее идеологическое обоснование, как это было в СССР после убийства Патриса Лумумбы.
Поведение хунты Нигера как под копирку списано с поведения военных путчистов, пришедших к власти в Мали, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республики. Полное презрение к угрозам со стороны соседей и коллективного Запада. Полная уверенность в собственной безнаказанности и в том, что ни эти соседи, ни Запад сделать ничего не смогут. Потому что их поддержит Кремль. Что сразу переводит конфликт вокруг Нигера в новую, более высокую «весовую категорию» – открыто заявленное, правда, пока только путчистами, Москва все еще молчит – противостояние Запада и России в Африке.
Естественно, это повышает ставки как для Кремля, так и для Запада. На Западе войны не хотят. Точнее, хотят, чтобы она велась чужими руками, контингентом того же ЭКОВАС. Но и отступить не могут, поскольку отступление или даже половинчатое решение резко обрушит рейтинг Запада в Африке.
И, соответственно, повысит акции России, которая в нынешних условиях тоже никак не может уступить, поскольку тогда мало того, что от ее авторитета в Африке не останется камня на камне, так Запад сразу начнет восстанавливать утраченные позиции в Мали, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республике. И не приходится сомневаться, что закроет доступ на континент ЧВК «Вагнер», благо что правовой повод для этого, после признания «музыкантов» террористической организацией, создан.
На наших глазах, причем достаточно внезапно, разворачивается полномасштабная битва за Африку между Западом и Россией при полном нейтралитете Китая. Париж давит на ЭКОВАС, требуя от этой организации решительных действий. Государства-члены этой организации хоть и повышают градус воинственной риторики, однако не особенно рвутся в бой, прекрасно понимая, что во французском сценарии им отведена роль «извлекателей каштанов из огня».
Вашингтон, судя по всему, тоже не стремится форсировать события, поскольку ему было бы желательно, чтобы Париж и Макрон поглубже увязли в этой «трясине», тогда и стоимость услуг США как верховного арбитра в конфликте существенно возрастет. Москва же молчаливо сосредотачивается, готовясь доказать, что она, во-первых, не зря провозгласила себя лидером антиколониального движения. А, во-вторых, что слухи о закате ее могущества сильно преувеличены и она еще ого-го как способна отстаивать свои интересы в любой точке мира.
Понятно, что при таких раскладах, при такой игре амбиций наибольший ущерб понесет та же Африка и в первую очередь Нигер. Но когда кого-то на Западе и в Кремле такие мелочи беспокоили?