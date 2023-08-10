Войска привели в готовность. Столкновение неминуемо главная тема

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Главы государств-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Об этом заявил президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении из Абуджи, где прошел экстренный саммит объединения.

Страны ЭКОВАС ввели против хунты Нигера жесткие экономические санкции, перекрыв границы и перестав поставлять электроэнергию – на путчистов это впечатления не произвело. Ряд государств-членов ЭКОВАС пригрозили военным вмешательством – хунта обратилась за помощью к российской ЧВК «Вагнер».

Ряд государств-членов ЭКОВАС пригрозили военным вмешательством – хунта обратилась за помощью к российской ЧВК «Вагнер»

Вразумлять путчистов прилетала Виктория Нуланд – глава хунты ее не принял, отрядив на встречу с ней министра обороны, и отказал во встрече со свергнутым президентом Мохамедом Базумом.

Все поведение нигерийских путчистов – поза. «А что вы нам сделаете? Будете давить – Алжир, а главное – Россия, нам помогут». Понятно, что с такими людьми вести адекватный диалог просто невозможно, и потому страны ЭКОВАС всерьез начинают готовиться к военному вторжению в Нигер.

И хотя рассматривают это как крайнее средство, но войскам соответствующие приказы уже отданы, и резервисты отзываются из запаса. И что же хунта? А она пообещала публично казнить находящегося под арестом президента Мохамеда Базума в тот же час, когда нога иностранного солдата вступит на территорию Нигера.

Угроза, замечу, и для ЭКОВАС, и для Парижа, и для Вашингтона не просто смешная, а даже выгодная, поскольку в таком случае у них появляется собственный мученик «в деле борьбы за демократизацию Африки» и соответствующее идеологическое обоснование, как это было в СССР после убийства Патриса Лумумбы.

Базум - новый символ, новый Лумумба

Поведение хунты Нигера как под копирку списано с поведения военных путчистов, пришедших к власти в Мали, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республики. Полное презрение к угрозам со стороны соседей и коллективного Запада. Полная уверенность в собственной безнаказанности и в том, что ни эти соседи, ни Запад сделать ничего не смогут. Потому что их поддержит Кремль. Что сразу переводит конфликт вокруг Нигера в новую, более высокую «весовую категорию» – открыто заявленное, правда, пока только путчистами, Москва все еще молчит – противостояние Запада и России в Африке.

Естественно, это повышает ставки как для Кремля, так и для Запада. На Западе войны не хотят. Точнее, хотят, чтобы она велась чужими руками, контингентом того же ЭКОВАС. Но и отступить не могут, поскольку отступление или даже половинчатое решение резко обрушит рейтинг Запада в Африке.

И, соответственно, повысит акции России, которая в нынешних условиях тоже никак не может уступить, поскольку тогда мало того, что от ее авторитета в Африке не останется камня на камне, так Запад сразу начнет восстанавливать утраченные позиции в Мали, Буркина-Фасо и Центральноафриканской Республике. И не приходится сомневаться, что закроет доступ на континент ЧВК «Вагнер», благо что правовой повод для этого, после признания «музыкантов» террористической организацией, создан.

Новая полномасштабная война Запада с Россией. При полном нейтралитете Китая

На наших глазах, причем достаточно внезапно, разворачивается полномасштабная битва за Африку между Западом и Россией при полном нейтралитете Китая. Париж давит на ЭКОВАС, требуя от этой организации решительных действий. Государства-члены этой организации хоть и повышают градус воинственной риторики, однако не особенно рвутся в бой, прекрасно понимая, что во французском сценарии им отведена роль «извлекателей каштанов из огня».

Вашингтон, судя по всему, тоже не стремится форсировать события, поскольку ему было бы желательно, чтобы Париж и Макрон поглубже увязли в этой «трясине», тогда и стоимость услуг США как верховного арбитра в конфликте существенно возрастет. Москва же молчаливо сосредотачивается, готовясь доказать, что она, во-первых, не зря провозгласила себя лидером антиколониального движения. А, во-вторых, что слухи о закате ее могущества сильно преувеличены и она еще ого-го как способна отстаивать свои интересы в любой точке мира.

Понятно, что при таких раскладах, при такой игре амбиций наибольший ущерб понесет та же Африка и в первую очередь Нигер. Но когда кого-то на Западе и в Кремле такие мелочи беспокоили?