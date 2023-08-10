Азербайджан завоевал золотые медали на международном турнире

Азербайджанская детская и юношеская сборная отметилась успешными результатами в гребле на байдарках и каноэ. Гребцы принимают участие в международном турнире памяти мастера спорта СССР Константина Костенко в российском городе Барнауле.

Азербайджанская национальная команда под руководством старшего тренера Мирназима Джавадова выступает в соревнованиях, в которых участвуют спортсмены примерно из 10 стран.

На дистанции 1000 метров среди спортсменов до 15 лет Алимурад Гаджизаде поднялся на вершину пьедестала в заплыве на байдарке-одиночке, опередив всех своих соперников. В этой же возрастной категории победой представителей Азербайджана завершился заплыв в дистанции на 500 метров на байдарке-двойке – пара Алимурада Гаджизаде и Ваджиба Бабаева выиграла мемориальный турнир с наилучшим результатом.