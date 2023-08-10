2-летнюю девочку спасли от бабушки в Сумгаите

В приют Союза детей Азербайджана поместили 2-летнюю жительницу Сумгаита, которая подвергалась физическому насилию со стороны бабушки, сообщила глава Союза Кямаля Агазаде.

По ее словам, мать ребенка скончалась, девочку и еще двух детей воспитывала бабушка.

Сообщается, что девочка сейчас восстанавливается в больнице от полученных травм.

Ребенка из рук бабушки спасли сотрудники полиции, она провела неделю в больнице, после чего была помещена в приют.

Как сообщил сотрудник пресс-службы МВД майор полиции Анар Гафаров, полиция взяла под контроль данную ситуацию.

По его словам, в Управление полиции Сумгаита поступила информация о том, что на попечении жительницы города Ульвии Абдуллаевой находятся трое детей, содержащихся в тяжелых условиях. После этого сотрудники полиции прибыли по адресу и обнаружили на теле одного из детей, девочки 2021 года рождения, различные травмы. Ребенка вместе с бабушкой доставили в отдел скорой помощи.

В ходе предварительного обследования выяснилось, что ребенок по физическому и психическому развитию отстает от сверстников, также у девочки повреждено правое ухо.

По факту ведется расследование, назначены соответствующие экспертизы.