Мамед Эфендиев, отдел экономики 12:42

СМИ Азербайджана распространили сообщение Центробанка об отмене жестких ограничений на перевод валюты за рубеж, введенных семь лет назад. Любопытно, что Центробанк не комментирует причины столь ощутимого смягчения валютной политики, о которых нам остается лишь догадываться. Сразу отметим, что соответствующие изменения, внесенные в «Правила проведения операций резидентов Азербайджанской Республики в иностранной валюте, а также операций нерезидентов в национальной и иностранной валюте», правление Центробанка утвердило еще в конце прошлого месяца, 28 июля. В силу они вступили с 9 августа, а опубликованы были только накануне, хотя для немалой части населения страны эти изменения представляют повышенный интерес.

Итак, в Азербайджане упразднены дневные ограничения в размере 1 000 долларов, которые физические лица могли перевести за рубеж. Вместо этого установлен месячный лимит на переводы в эквиваленте до 20 000 долларов независимо от формы перевода (то есть не только с банковского счета физлица, но и при отсутствии такового). Помимо этого, физические лица могут оплачивать не только собственные расходы, но также транспортные и гостиничные траты, связанные с поездками за границу других лиц. Это прекрасная возможность для обучающихся за границей студентов, лиц, проходящих там лечение и т.д. Но и это не все. Центробанком установлен месячный лимит на обналичивание денежных средств для лиц, находящихся за рубежом. Так, посредством платежных карт, эмитированных на территории Азербайджана, физические лица-резиденты, находящиеся за пределами страны, могут обналичивать и тратить на личные нужды в течение каждого месяца до 10 тыс. долларов. Согласно изменениям Центробанка, упрощен процесс оформления документов по переводам, связанным с ввозом импортных товаров. Отныне при проведении торговых операций посредник может расплачиваться с продавцом авансовым платежом сроком до 180 дней. В этом случае посредник должен предоставить уполномоченному банку безотзывный аккредитив или банковскую гарантию, обеспечивающую платеж.

Суммируя нововведения Центробанка, трудно отделаться от ощущения, что мы возвращаемся в период до девальвации маната. Напомним, что все ограничения в валютных сделках, действовавшие до вчерашнего дня, были результатом двойной девальвации национальной валюты, проведенной в феврале и декабре 2015 года. Именно тогда Центробанк, опасаясь дальнейшего усиления инфляции, пошел на весьма жесткие шаги, одним из которых стало ограничение вывоза валюты из страны физическими лицами. И это было понятно. А что же теперь? Получается, что мы вновь обретаем «валютную свободу»? Во многом именно так, хотя и не совсем. Дело в том, что до первой половины 2014 года каждый баррель из десятков миллионов тонн экспортированной азербайджанской нефти приносил в казну государства более 100 долларов. Как ни парадоксально, но правительство Азербайджана буквально не успевало освоить этот нескончаемый поток нефтедолларов. А манат хоть и был приравнен к доллару, но по своей покупательной способности котировался даже выше. И потому азербайджанцы за «баксами» особо не гнались – манат выглядел куда симпатичнее.

Сейчас же былого наплыва нефтедолларов нет, и Азербайджан, чутко реагируя на призыв президента Ильхама Алиева, постепенно учится жить без нефти, точнее, учится не обращать внимание на наличие углеводородов и их экспорт. А умелая экономическая политика правительства Азербайджана вкупе с благоприятно сложившейся на глобальном нефтяном рынке конъюнктурой вновь привели страну к ситуации, при которой иностранная валюта населению, по сути, не нужна. В результате на валютном рынке страны наблюдается беспрецедентная картина. С одной стороны, Центробанк в последние дни может продавать на своих аукционах лишь по несколько миллионов долларов в сутки, что для такой страны, как Азербайджан, сущий мизер. С другой – Нефтяной фонд Азербайджана, имеющий четкие обязательства по трансферту в государственный бюджет, должен строго по графику продавать часть аккумулирующихся на его счетах нефтедолларов. Когда в недалеком прошлом спрос на валюту превышал предложение, проблема заключалась в том, чтобы не допустить ослабления маната. Сегодня же все поменялось местами, и предложение валюты многократно превышает спрос. И поскольку давление доллара на манат усилилось, Центробанк, стремясь предотвратить дисбаланс на валютном рынке, вынужден выкупать долларовые излишки за манаты. Что может повлечь за собой другую опасность – усиление манатной базы, которое, в свою очередь, приведет к росту инфляции.