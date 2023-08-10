Что происходит на валютном рынке и отчего так расщедрился Центробанк? главный вопрос
СМИ Азербайджана распространили сообщение Центробанка об отмене жестких ограничений на перевод валюты за рубеж, введенных семь лет назад. Любопытно, что Центробанк не комментирует причины столь ощутимого смягчения валютной политики, о которых нам остается лишь догадываться.
Сразу отметим, что соответствующие изменения, внесенные в «Правила проведения операций резидентов Азербайджанской Республики в иностранной валюте, а также операций нерезидентов в национальной и иностранной валюте», правление Центробанка утвердило еще в конце прошлого месяца, 28 июля. В силу они вступили с 9 августа, а опубликованы были только накануне, хотя для немалой части населения страны эти изменения представляют повышенный интерес.
Итак, в Азербайджане упразднены дневные ограничения в размере 1 000 долларов, которые физические лица могли перевести за рубеж. Вместо этого установлен месячный лимит на переводы в эквиваленте до 20 000 долларов независимо от формы перевода (то есть не только с банковского счета физлица, но и при отсутствии такового).
Помимо этого, физические лица могут оплачивать не только собственные расходы, но также транспортные и гостиничные траты, связанные с поездками за границу других лиц. Это прекрасная возможность для обучающихся за границей студентов, лиц, проходящих там лечение и т.д.
Но и это не все. Центробанком установлен месячный лимит на обналичивание денежных средств для лиц, находящихся за рубежом. Так, посредством платежных карт, эмитированных на территории Азербайджана, физические лица-резиденты, находящиеся за пределами страны, могут обналичивать и тратить на личные нужды в течение каждого месяца до 10 тыс. долларов.
Согласно изменениям Центробанка, упрощен процесс оформления документов по переводам, связанным с ввозом импортных товаров. Отныне при проведении торговых операций посредник может расплачиваться с продавцом авансовым платежом сроком до 180 дней. В этом случае посредник должен предоставить уполномоченному банку безотзывный аккредитив или банковскую гарантию, обеспечивающую платеж.
Суммируя нововведения Центробанка, трудно отделаться от ощущения, что мы возвращаемся в период до девальвации маната. Напомним, что все ограничения в валютных сделках, действовавшие до вчерашнего дня, были результатом двойной девальвации национальной валюты, проведенной в феврале и декабре 2015 года. Именно тогда Центробанк, опасаясь дальнейшего усиления инфляции, пошел на весьма жесткие шаги, одним из которых стало ограничение вывоза валюты из страны физическими лицами.
И это было понятно.
А что же теперь?
Получается, что мы вновь обретаем «валютную свободу»?
Во многом именно так, хотя и не совсем. Дело в том, что до первой половины 2014 года каждый баррель из десятков миллионов тонн экспортированной азербайджанской нефти приносил в казну государства более 100 долларов. Как ни парадоксально, но правительство Азербайджана буквально не успевало освоить этот нескончаемый поток нефтедолларов. А манат хоть и был приравнен к доллару, но по своей покупательной способности котировался даже выше. И потому азербайджанцы за «баксами» особо не гнались – манат выглядел куда симпатичнее.
Сейчас же былого наплыва нефтедолларов нет, и Азербайджан, чутко реагируя на призыв президента Ильхама Алиева, постепенно учится жить без нефти, точнее, учится не обращать внимание на наличие углеводородов и их экспорт. А умелая экономическая политика правительства Азербайджана вкупе с благоприятно сложившейся на глобальном нефтяном рынке конъюнктурой вновь привели страну к ситуации, при которой иностранная валюта населению, по сути, не нужна.
В результате на валютном рынке страны наблюдается беспрецедентная картина. С одной стороны, Центробанк в последние дни может продавать на своих аукционах лишь по несколько миллионов долларов в сутки, что для такой страны, как Азербайджан, сущий мизер. С другой – Нефтяной фонд Азербайджана, имеющий четкие обязательства по трансферту в государственный бюджет, должен строго по графику продавать часть аккумулирующихся на его счетах нефтедолларов.
Когда в недалеком прошлом спрос на валюту превышал предложение, проблема заключалась в том, чтобы не допустить ослабления маната. Сегодня же все поменялось местами, и предложение валюты многократно превышает спрос. И поскольку давление доллара на манат усилилось, Центробанк, стремясь предотвратить дисбаланс на валютном рынке, вынужден выкупать долларовые излишки за манаты. Что может повлечь за собой другую опасность – усиление манатной базы, которое, в свою очередь, приведет к росту инфляции.
Да, долларов накопилось много и их поступления продолжаются. Но хорошо ли это? Безусловно, хорошо, хотя и до определенной степени. Все как в примитивной котельной: когда вода начинает сильно закипать, необходимо срочно приоткрыть клапаны, чтобы выпустить пар. Вот и Центробанк по такому же принципу решил отрегулировать валютный рынок, смягчив целый ряд действующих ограничений.
Понятно, что долларовая масса – это не пар, и со свистом в воздух она вылетит не сразу. Однако со временем люди начнут все больше использовать в личных целях объявленные послабления, что в итоге поможет сбалансировать валютный рынок.
На этом, пожалуй, можно было поставить точку, если бы не один важный нюанс. Когда в стране вводились антидевальвационные меры, то наряду с ограничением вывоза иностранной валюты объемом, превышающим 10 000 долларов, было также введено малопонятное ограничение на ввоз в страну товаров стоимостью более 1 000 долларов. Что Центробанк рекомендовал сделать гражданину Азербайджана с оставшимися у него 9 тысячами долларов уже тогда вызывало объяснимые недоумение и досаду.
Так неужели теперь, когда из страны можно вывозить уже 20 000 долларов плюс еще 10 000 снимать со своей платежной карты, это условие не изменится?
Или Центробанк призывает состоятельных азербайджанцев тратить свои доллары исключительно за границей?