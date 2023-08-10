На встрече в Саудовской Аравии по Украине Турция заявила, что «если Россия не будет включена в поиск решения по урегулированию российско-украинского конфликта, не будет ни результатов, ни решения», сообщает подробности переговоров турецкая газета Hürriyet.

На встрече от Анкары присутствовал главный советник президента Акиф Чагатай Кылыч.

По информации источника, вопрос, в котором были солидарны все страны и ждут скорейшего решения — это открытие Россией зернового коридора. Однако стороны уперлись в вопросе санкций, наложенных на Россельхозбанк. Россия требует снятия санкций с банка, утверждая, что наложенные ограничения не позволяют России продавать свое зерно и удобрения. Позиция России по этому следующая: «Мы не вернемся к соглашению, пока не увидим, что санкции по этому вопросу сняты».

Как утверждает источник, ЕС и ООН отстаивают следующую позицию: «Россия должна открыть коридор, и мы выполним, что требуется, если нет - пускай (Россия) коридор снова закроет».

По ходу встречи Турция дала понять, что необходимо предпринять шаги в направлении России. Анкара убеждена, что «если Россия не будет включена в поиск решения, не будет ни результатов, ни решения». С аналогичными заявлениями выступил и Китай, обратив внимание на роль Турции в переговорах и важность предоставления площадки для дипломатического форума в Анталье.

Однако, по мнению, Германии, сейчас включать Россию во встречи некорректно. Германия говорит, что «Россия должна в первую очередь прекратить атаки».

По данным издания, следующее заседание в таком формате ожидается в октябре. Возможно, оно состоится в Турции.