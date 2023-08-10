Медведев знает, что «нужно» украинскому народу

Украинскому народу нужна «только капитуляция» Киева, которая может открыть «путь к миру». Так считает зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Америка хочет безраздельной власти и ради нее не жалеет кровавого украинского сала», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, «просвещенный мир в очередной раз вздрогнул, узнав о выделении десятков бессмысленных миллиардов долларов для зомби из страны 404».

Однако, утверждает Медведев, украинские военные не увидят этих денег — факт их выделения важен только для элиты США и ЕС, так как миф «великого контрнаступления» поддерживает миф «великой экономики доллара».

Президент США Джо Байден 10 августа попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около $40 млрд, из них $24 млрд должны пойти на помощь Украине и другие международные нужды.