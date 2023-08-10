Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 13:08

Джо Байден подписал указ, который позволяет Министерству финансов США запрещать американские инвестиции в высокотехнологичные секторы Китая, Гонконга и Макао. Ограничения касаются производства полупроводников и микроэлектроники – чипов, квантовых информационных технологий и искусственного интеллекта. Возможность введения подобных мер рассмотрят и европейские союзники Соединенных Штатов. Цель – защитить национальную безопасность и технологии, критически важные для следующего поколения военных инноваций. Так, например, успехи в квантовых вычислениях могут привести к разрушению криптографической защиты.

По выражению советника по национальной безопасности Джейка Салливана, США действуют по принципу «высокий забор вокруг маленького дворика», имея в виду, что строгие ограничения коснутся лишь небольшого бизнес-сектора, а по прочим позициям – пожалуйста, вкладывайте свои деньги в Китай. Глава Минфина Джанет Йеллен даже летала в Пекин недавно, чтобы успокоить китайскую сторону: дескать, мы не рвем экономические отношения, только вот тут чуть-чуть. Но уже очевидно, что применение нового инструмента контроля и ограничения всегда может расшириться и на другие области. Например, обсуждался запрет на инвестирование в биотехнологии. Пока его не ввели, но кто знает? Ограничительные меры в инвестировании дополнили уже имеющиеся экспортные ограничения, введенные в октябре 2022 года: запрещен вывоз в Китай сложных чипов, оборудования и компонентов по производству чипов. Введен мониторинг китайских инвестиций в США, и китайским компаниям ограничен доступ к американскому финансовому рынку. Одновременно идет работа с союзниками. В конце июня правительство Нидерландов объявило о введении ограничений на экспорт оборудования по производству полупроводников. Нидерландская компания ASML является мировым лидером в производстве такого оборудования. Лишь она имеет возможности выпускать устройства, печатающие чипы размером девять нанометров и меньше. А поскольку запрет касается и более старого оборудования, Китай утрачивает возможность получить оборудование для производства чипов меньше, чем 28 нанометров.

Эта кратная разница в возможностях Запада и Китая создавать современные полупроводники хорошо описывает дистанцию между ними в передовых технологиях. Если на уровне бытовой техники массового производства Китай добился огромных успехов, - кстати, благодаря тем же западным инвестициям, - то самые продвинутые достижения остаются за западными специалистами и бизнесом. США хотели бы эту дистанцию не только сохранить, но и существенно нарастить. Их партнеры активно поддерживают эту политику. В Евросоюзе заявили, что изучат последние ограничительные меры США и будут сотрудничать по этому вопросу. Аналогичное заявление сделала Британия. Напомним, год назад Джо Байден подписал закон о предоставлении субсидий в размере 52,7 миллиарда долларов для производства полупроводников и соответствующих исследований в США. Заводы по производству чипов получат 25%-й инвестиционный налоговый кредит объемом в 24 миллиарда. Частный бизнес после такого сигнала тоже решился на многомиллиардные вложения. В ближайшие десять лет будет выделено 200 миллиардов долларов на стимулирование научных исследований в США в области полупроводников.