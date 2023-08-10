США не рвут с Китаем, но оставляют его далеко позади новый мир – старые порядки
Джо Байден подписал указ, который позволяет Министерству финансов США запрещать американские инвестиции в высокотехнологичные секторы Китая, Гонконга и Макао. Ограничения касаются производства полупроводников и микроэлектроники – чипов, квантовых информационных технологий и искусственного интеллекта. Возможность введения подобных мер рассмотрят и европейские союзники Соединенных Штатов.
Цель – защитить национальную безопасность и технологии, критически важные для следующего поколения военных инноваций. Так, например, успехи в квантовых вычислениях могут привести к разрушению криптографической защиты.
По выражению советника по национальной безопасности Джейка Салливана, США действуют по принципу «высокий забор вокруг маленького дворика», имея в виду, что строгие ограничения коснутся лишь небольшого бизнес-сектора, а по прочим позициям – пожалуйста, вкладывайте свои деньги в Китай. Глава Минфина Джанет Йеллен даже летала в Пекин недавно, чтобы успокоить китайскую сторону: дескать, мы не рвем экономические отношения, только вот тут чуть-чуть. Но уже очевидно, что применение нового инструмента контроля и ограничения всегда может расшириться и на другие области. Например, обсуждался запрет на инвестирование в биотехнологии. Пока его не ввели, но кто знает?
Ограничительные меры в инвестировании дополнили уже имеющиеся экспортные ограничения, введенные в октябре 2022 года: запрещен вывоз в Китай сложных чипов, оборудования и компонентов по производству чипов. Введен мониторинг китайских инвестиций в США, и китайским компаниям ограничен доступ к американскому финансовому рынку.
Одновременно идет работа с союзниками. В конце июня правительство Нидерландов объявило о введении ограничений на экспорт оборудования по производству полупроводников. Нидерландская компания ASML является мировым лидером в производстве такого оборудования. Лишь она имеет возможности выпускать устройства, печатающие чипы размером девять нанометров и меньше. А поскольку запрет касается и более старого оборудования, Китай утрачивает возможность получить оборудование для производства чипов меньше, чем 28 нанометров.
Эта кратная разница в возможностях Запада и Китая создавать современные полупроводники хорошо описывает дистанцию между ними в передовых технологиях. Если на уровне бытовой техники массового производства Китай добился огромных успехов, - кстати, благодаря тем же западным инвестициям, - то самые продвинутые достижения остаются за западными специалистами и бизнесом. США хотели бы эту дистанцию не только сохранить, но и существенно нарастить. Их партнеры активно поддерживают эту политику. В Евросоюзе заявили, что изучат последние ограничительные меры США и будут сотрудничать по этому вопросу. Аналогичное заявление сделала Британия.
Напомним, год назад Джо Байден подписал закон о предоставлении субсидий в размере 52,7 миллиарда долларов для производства полупроводников и соответствующих исследований в США. Заводы по производству чипов получат 25%-й инвестиционный налоговый кредит объемом в 24 миллиарда. Частный бизнес после такого сигнала тоже решился на многомиллиардные вложения. В ближайшие десять лет будет выделено 200 миллиардов долларов на стимулирование научных исследований в США в области полупроводников.
Германия также спешит воспользоваться ситуацией, когда риски китайского вторжения на Тайвань подняли вопрос о всеобщей зависимости от производства чипов на этом острове, и заключила с глобальным лидером в этой отрасли тайваньской компанией TSMC соглашение о строительстве первого завода в Европе. Правительство ФРГ выделило пять миллиардов евро, TSMC инвестирует 3,5 миллиарда, еще 4,2 поступит из бюджета ЕС. Американская компания Intel, крупнейший производитель электронных компонентов, тоже намерена построить два завода в Германии, инвестировав в это 30 миллиардов евро.
На фоне явных экономических проблем Китая, который все еще не может восстановить доковидные темпы роста, эти усилия Запада могут дать серьезный эффект уже в недалеком будущем. Еще недавно за сумасшедшим поступательным ростом Китая наблюдали со смешанным чувством тревоги и восхищения, теперь же все больше сомнений, что Поднебесной удастся справиться с ролью нового мирового лидера. Но на всякий пожарный принимаются соответствующие меры, позволяющие стреножить китайский ход. Своими руками создав себе конкурента, Запад активно пытается отыграть назад.