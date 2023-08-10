В Баку горел жилой дом

В Баку произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Согласно информации, загорелись три электросчетчика, установленные на лестничной клетке 3-го и 4-го этажей пятиэтажного жилого дома в Гарадагском районе, а также электрические кабели, проходящие через лестничную клетку с 1-го по 5-й этаж.

Пожарные эвакуировали 10 жителей дома. Остальные жители были защищены от пожара. Пожар был потушен подразделениями пожарной охраны.