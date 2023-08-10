Цена на отдых россиян в Азербайджане побила рекорд

Стоимость организованных поездок на отдых в Азербайджан из России в июле 2023 года достигла исторического максимума за 20 с лишним лет (с начала 2001 года) – 54,5 тыс. рублей. Об этом сообщают российские СМИ на основе анализа данных Росстата.

Отмечается, что средняя стоимость организованных поездок на отдых в Турцию также обновила рекорд, составив 83,4 тыс. руб. В январе 2023 года средняя стоимость поездки составляла 52,1 тыс. руб. Ее резкое повышение было зафиксировано в мае 2023 года. Тогда туры в Турцию с 69 тыс. руб. подорожали до 76,2 тыс. руб. В июне текущего года их стоимость выросла до 81,1 тыс. руб. А в июле поездки подорожали еще. В 2001 году туры в Турцию стоили в среднем 11 тыс. руб.

Исторического максимума достигли и цены на организованные поездки в ряд других стран. Так, туры в Беларусь в среднем стали стоить 29,3 тыс. руб., в Армению и Грузию – 54,5 тыс. руб. Туры в среднеазиатские республики подорожали до 63,3 тыс. руб.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в среднем этим летом цены на туры в России выросли на 15% по сравнению с летом 2022 года. Как указывают в АТОР, это касается и внутренних направлений, и зарубежных.