Кандидат в президенты США пригрозил вторгнуться в Мексику

По словам Десантиса, в случае победы на выборах 2024 года он постарается полностью уничтожить эту угрозу с помощью властей Мексики или без нее.

«Мы имеем право привлечь их к ответственности, и это не только в том случае, если они случайно пересекут нашу границу. Если Мексика не собирается помогать нам в этом, что ж, тогда нам придется делать то, что мы должны делать», - отметил Десантис.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он использовать беспилотники против картелей на мексиканской территории, политик добавил, что США оставляют за собой право защищать свою страну.

Десантис подчеркнул, что картели вторгаются на американскую территорию, нанося урон гражданам государства, подобно террористической организации.