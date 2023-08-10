Правительство Пашиняна выделило деньги на концерт Snoop Dogg
Правительство Армении приняло решение выделить 6 млн долларов на концерт американской звезды хип-хопа Snoop Dogg в Ереване.
Указанная сумма пойдет на выплату гонорара музыканту, технические требования команды артиста, расходы на охрану и страхование, обеспечение качественной технической оснащенности и осуществление рекламных мероприятий.
Концерт Snoop Dogg состоится 23 сентября на стадионе «Раздан» в Ереване.
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