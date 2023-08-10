Убийство кандидата в президенты в Эквадоре: арестованы колумбийцы

Эквадорские власти арестовали шесть граждан Колумбии, подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора, выступавшего против коррупции. Мужчины были задержаны, когда они прятались в доме в столице Эквадора Кито, говорится в отчете полиции, оказавшемся в распоряжении Associated Press.

Полицейские также изъяли четыре дробовика, винтовку калибра 5,56 миллиметра, боеприпасы и три гранаты, а также автомобиль и мотоцикл, говорится в отчете.