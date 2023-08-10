Убийство кандидата в президенты в Эквадоре: арестованы колумбийцы
Эквадорские власти арестовали шесть граждан Колумбии, подозреваемых в убийстве кандидата в президенты Эквадора, выступавшего против коррупции. Мужчины были задержаны, когда они прятались в доме в столице Эквадора Кито, говорится в отчете полиции, оказавшемся в распоряжении Associated Press.
Полицейские также изъяли четыре дробовика, винтовку калибра 5,56 миллиметра, боеприпасы и три гранаты, а также автомобиль и мотоцикл, говорится в отчете.
59-летний Фернандо Вильявисенсио, известный своими выступлениями против наркокартелей, был убит в Кито в среду, менее чем за две недели до внеочередных президентских выборов. Он не был лидером предвыборной гонки, но его смерть усилила ощущение кризиса в связи с организованной преступностью, жертвами которой уже стали тысячи людей.
Министр внутренних дел Эквадора Хуан Сапата назвал убийство «политическим преступлением террористического характера», направленным на саботаж президентских выборов 20 августа.