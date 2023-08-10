Неожиданное заявление Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручал премьер-министру республики связаться с польской стороной, чтобы возобновить диалог между странами.

«И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от Бога», - приводит БелТА слова Лукашенко.

Ранее в пятницу, 11 августа, Лукашенко заявил, что желательно сохранить отношения со странами Евросоюза: «Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока - Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи - Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов».