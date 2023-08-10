Африканский союз поддержал решение по Нигеру

Африканский союз поддерживает решения Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) по Нигеру, говорится в коммюнике организации.

«Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат выражает твердую поддержку решениям ЭКОВАС относительно неконституционных изменений в Нигере», - говорится в заявлении, опубликованном на странице организации в соцсети X (бывшая Twitter).

Африканский союз также обеспокоен ухудшением условий содержания под стражей свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума.

Накануне председатель ЭКОВАС и президент Нигерии Бола Тинубу в ходе саммита заявил, что никакие варианты по Нигеру не сняты с повестки дня, в том числе применение силы как крайняя мера. Затем президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало военной интервенции в Нигер.