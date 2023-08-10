ИГИЛ атакует армию Асада: десятки погибших военных

В результате атаки «Исламского государства» на автобус армии Башара Асада в восточной части Сирийской пустыни погибли не менее 23 солдат. Еще 10 получили ранения. Об этом пишет израильский 9 Канал со ссылкой на арабские СМИ.

Согласно информации, нападение было совершено на въезде в город Эль-Маядин. Местные источники сообщают, что боевики ИГИЛ вначале привели в действие взрывное устройство, заложенное на обочине дороги, а затем расстреляли автобус из стрелкового оружия. Официальный Дамаск пока не комментирует эти сообщения.

В прошедший понедельник боевики ИГИЛ организовали аналогичную засаду на военный конвой в северной части Сирии. В результате погибли 10 военнослужащих.