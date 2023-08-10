Навальный: «Бешено ненавижу тех, кто продал исторический шанс России»

«Ничего я не могу с собой поделать и люто, бешено ненавижу тех, кто продал, пропил, растратил впустую тот исторический шанс, что был у нашей страны в начале девяностых». Как сообщает Meduza, об этом заявил российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий 19-летний срок.

«Он козел, его миссия и цель — сожрать капусту, ничего другого ему в голову не приходит в принципе. Бесполезно его агитировать. Так и путинскому чиновнику из ФСБ в принципе не приходит и не может прийти в голову ничего, кроме того, чтобы построить огроменнейший дом и сажать тех, кто ему не нравится. Я хоть терпеть не могу козла, но люто и бешено ненавижу тех, кто пустил его на капустный склад», — заявил политик.

Оппозиционер проводит аналогию между историческим опытом России, сложившимся после развала СССР, и козлом, которого впустили на капустный склад. По его словам, козла нельзя винить в том, что он «сожрал всю капусту».

Политик заявил, что люто ненавидит все руководство России, имевшее в девяностые всю полноту власти, но не попытавшееся провести демократические реформы.

Навальный рассказал о крайней ненависти к российским политикам из 90-х, которые, по его мнению, думали в то время лишь о личном обогащении.

«Ненавижу Ельцина с «Таней и Валей», Чубайса и всю остальную продажную семейку, которые поставили Путина у власти. Ненавижу аферистов, которых мы почему-то называли реформаторами. Сейчас-то ясно как день, что ничем, кроме интриг и собственного благосостояния, они не занимались. В какой еще стране столько министров «правительства реформ» стали миллионерами и миллиардерами? Ненавижу авторов глупейшей авторитарной конституции, которую нам, идиотам, втюхали как демократическую, уже тогда дав президенту полномочия полноправного монарха», – заявил Навальный.

Он сказал, что руководство России из 90-х, имевшее абсолютную полноту власти, несет ответственность за то, что в стране не были проведены демократические реформы.

«Того, что было сделано в Чехии, Польше, Эстонии, Литве и других странах Восточной Европы», — резюмирует он.

Из-за новоиспеченных руководителей России, по мнению политика, страна пошла не по пути Восточной Европы, а Центральной Азии: «Это не с Путиным в 2011-м, а с Ельциным, Чубайсом, олигархами и всей комсомольско-партийной бандой, называвшей себя «демократами», мы в 1994-м пошли не в Европу, а в Среднюю Азию. Обменяли наше европейское будущее на виллы «Тани и Вали» на «острове миллионеров» Сен-Барт».

Вместе с тем политик убежден, что у России снова будет исторический шанс исправить положение.

«Я не просто верю, а знаю, что у России будет еще шанс. Это исторический процесс. Мы опять будем на развилке», — подытожил политик.