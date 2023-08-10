ВОЗ пугает: резко выросло число заболеваний COVID-19

Количество случаев заболевания COVID-19, зарегистрированных с 10 июля по 6 августа, увеличилось на 80% относительно предыдущих 28 дней. При этом число смертей, вызванных коронавирусной инфекцией, сократилось на 57%, следует из еженедельной эпидемиологической сводки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Во всем мире с 10 июля по 6 августа было зарегистрировано почти 1,5 млн новых случаев заболевания COVID-19 и более 2,5 тыс. смертей, вызванных инфекцией. В течение 28 дней 103 из 234 стран (44%) сообщили ВОЗ хотя бы об одном зарегистрированном случае заболевания COVID-19. По состоянию на 6 августа 2023 года во всем мире было зарегистрировано свыше 769 млн подтвержденных случаев и более 6,9 млн смертей.

10 августа ВОЗ сообщила о быстром распространении в мире нового варианта омикрон-штамма новой коронавирусной инфекции — EG.5 «Эрис». Впервые штамм EG.5 был зарегистрирован 17 февраля. При этом в ВОЗ полагают, что новый вариант коронавируса не представляет большого риска для населения «на глобальном уровне».