Польша: «Мы должны остановить Путина, чтобы американцы не проливали кровь»

Россия должна быть остановлена в Украине сейчас, чтобы впоследствии американским солдатам не пришлось проливать кровь для восстановления мира в Европе, как они это делали в ходе обеих мировых войн, заявил президент Анджей Дуда в интервью The Washington Post.

Дуда сказал, что и США, и другие страны НАТО должны поддерживать Украину из личной выгоды.

«Сейчас империализм России можно остановить дешево, потому что не гибнут американские и европейские солдаты. А если мы не остановим Россию сейчас, то позже придется заплатить очень высокую цену», — приводит газета слова польского президента.

Дуда добавил, что будет добиваться от Белого дома, чтобы Украина получила приглашение вступить в НАТО на саммите в следующем году в Вашингтоне: «Мы знаем, что в настоящее время они (украинцы - ред.) не в состоянии проводить решительные контрнаступательные действия против российских военных. Короче говоря, им нужна дополнительная помощь», — сказал польский президент.