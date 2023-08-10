Россия ударила по Прикарпатью. Погиб ребенок

По ее данным, зафиксировано попадание в гражданский объект. Онищук сообщила о нескольких пострадавших, в том числе ребенке, которого в критическом состоянии доставили в больницу, но не успели спасти.

Офис генпрокурора Украины уточняет, что российский удар был нанесен аэробаллистическими ракетами по инфраструктуре Ивано-Франковской области, однако ракета упала на территории частного дома в Коломыйском районе, где проживала семья с тремя детьми. В результате обстрела погиб восьмилетний мальчик. Взрывной волной и обломками также частично разрушено хозяйственное сооружение.

Ранее утром 11 августа власти Киева сообщали о российском ракетном ударе по городу. По их данным, обломки ракет упали в Днепровском и Оболонском районах, в том числе в одном из жилых массивов и на территории детской больницы.