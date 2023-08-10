Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 15:13

Как уже сообщал haqqin.az, президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении Украине нового крупного пакета помощи. Он будет по замыслу администрации включать 13 миллиардов прямой военной помощи и 8,5 миллиарда на гуманитарную и экономическую помощь, а также на содействие в сфере безопасности. В последний раз Байден запрашивал у конгрессменов военную помощь Киеву в 2022 году перед последними выборами в Конгресс. Тогда билль прошел сравнительно легко, несмотря на сопротивление республиканцев. Но теперь ситуация иная.

Конгрессмены, как обычно, реагируют на настроения в обществе. А оно в отношении продолжения помощи Украине меняется. По данным за последний год, эта поддержка сократилась даже среди демократов — с 71 до 63 процентов. У республиканцев, разумеется, она упала еще больше. По данным AP-NORC, с 53 до 39 процентов. Сейчас в Конгрессе звучат самые разные голоса. Сенатор-республиканец из Алабамы Томми Тубервиль, бывший футбольный тренер, сравнивает по привычной ему терминологии Украину с игрой «начинающего спортсмена в команде колледжа». В интервью телеканалу Fox News он выдает безапелляционный вердикт: «Они (украинцы) не смогут победить». Но есть и другие, более компетентные эксперты, которые думают иначе. Профессор политических дисциплин в Университете Калифорнии Бронислав Сланчев убежден, что ВСУ «вплотную приблизились к достижению прорыва в Запорожье». «Ничего не может произойти за несколько месяцев, - говорит он. — После того как они (ВСУ) добьются резкого ослабления противника в нескольких секторах, прорыв пойдет настолько быстро, насколько это возможно».

Сотрудники администрации президента отмахиваются от результатов социологических опросов как от надоедливых мух. В частности, от последнего опроса CNN, ставшего, похоже, лидером в распространении пессимистической информации о войне в Украине, согласно которому большинство американцев не хочет, чтобы Конгресс выделял дополнительные деньги Киеву. «Мы знали с самого начала, что независимо от того, когда начнется контрнаступление, это будет тяжелейшей битвой, - говорит бригадный генерал и споуксмен Пентагона Пэт Райдер. — Мы будем продолжать консультироваться с ними (руководителями Украины) и оказывать им помощь, чтобы они смогли отвоевать свои территории». «Людей, которые полагают, что цена (нового пакета помощи) может быть слишком высокой, мы бы хотели спросить: а какова будет цена не только в деньгах, но и в крови, возможно, даже американской крови, если Путин подчинит себе Украину?» - сказал на этой неделе представитель Белого дома Джон Кирби.

Байден и его команда, конечно, столкнулись с серьезным вызовом. Затормозить военную и другую помощь Украине они не могут, и дело не только в данных несколько раз обещаниях продолжать военные поставки «столько, сколько это понадобится». Поражение Украины будет и их поражением. В том числе и личным поражением Байдена, которое резко уменьшит его шансы на победу на выборах 2024 года. Но и сохранять объемы этой помощи будет для президента очень трудно, учитывая настроения в обществе, особенно на фоне разочарования американцев тем, что контрнаступление Украины не приносит ожидаемых результатов. Роль Конгресса в этой ситуации растет. The Washington Post пишет: «Лидеры обеих партий ожидают, что в Конгрессе поддержат запрос президента, несмотря на сопротивление ультраправых членов Палаты представителей. Большинство республиканцев все же хотят, чтобы КАКИЕ-ТО деньги были направлены Украине и нашим партнерам по НАТО, особенно в преддверии жестокой зимы, которая еще больше затормозит контрнаступление». Отсюда и новый запрос о крупном пакете помощи, и разрешение на начало тренировок украинских пилотов на американских истребителях F-16, и постепенный дрейф администрации к принятию решения о поставках Киеву дальнобойных ракет ATACMS. В самом деле, отступать Байдену и его генералам из Пентагона некуда.