Байдену в Украине отступать некуда: полный вперед! наша корреспонденция
Как уже сообщал haqqin.az, президент США Джо Байден обратился к Конгрессу с запросом о выделении Украине нового крупного пакета помощи. Он будет по замыслу администрации включать 13 миллиардов прямой военной помощи и 8,5 миллиарда на гуманитарную и экономическую помощь, а также на содействие в сфере безопасности.
В последний раз Байден запрашивал у конгрессменов военную помощь Киеву в 2022 году перед последними выборами в Конгресс. Тогда билль прошел сравнительно легко, несмотря на сопротивление республиканцев. Но теперь ситуация иная.
Конгрессмены, как обычно, реагируют на настроения в обществе. А оно в отношении продолжения помощи Украине меняется. По данным за последний год, эта поддержка сократилась даже среди демократов — с 71 до 63 процентов. У республиканцев, разумеется, она упала еще больше. По данным AP-NORC, с 53 до 39 процентов.
Сейчас в Конгрессе звучат самые разные голоса. Сенатор-республиканец из Алабамы Томми Тубервиль, бывший футбольный тренер, сравнивает по привычной ему терминологии Украину с игрой «начинающего спортсмена в команде колледжа». В интервью телеканалу Fox News он выдает безапелляционный вердикт: «Они (украинцы) не смогут победить».
Но есть и другие, более компетентные эксперты, которые думают иначе. Профессор политических дисциплин в Университете Калифорнии Бронислав Сланчев убежден, что ВСУ «вплотную приблизились к достижению прорыва в Запорожье». «Ничего не может произойти за несколько месяцев, - говорит он. — После того как они (ВСУ) добьются резкого ослабления противника в нескольких секторах, прорыв пойдет настолько быстро, насколько это возможно».
Сотрудники администрации президента отмахиваются от результатов социологических опросов как от надоедливых мух. В частности, от последнего опроса CNN, ставшего, похоже, лидером в распространении пессимистической информации о войне в Украине, согласно которому большинство американцев не хочет, чтобы Конгресс выделял дополнительные деньги Киеву.
«Мы знали с самого начала, что независимо от того, когда начнется контрнаступление, это будет тяжелейшей битвой, - говорит бригадный генерал и споуксмен Пентагона Пэт Райдер. — Мы будем продолжать консультироваться с ними (руководителями Украины) и оказывать им помощь, чтобы они смогли отвоевать свои территории».
«Людей, которые полагают, что цена (нового пакета помощи) может быть слишком высокой, мы бы хотели спросить: а какова будет цена не только в деньгах, но и в крови, возможно, даже американской крови, если Путин подчинит себе Украину?» - сказал на этой неделе представитель Белого дома Джон Кирби.
Байден и его команда, конечно, столкнулись с серьезным вызовом. Затормозить военную и другую помощь Украине они не могут, и дело не только в данных несколько раз обещаниях продолжать военные поставки «столько, сколько это понадобится». Поражение Украины будет и их поражением. В том числе и личным поражением Байдена, которое резко уменьшит его шансы на победу на выборах 2024 года. Но и сохранять объемы этой помощи будет для президента очень трудно, учитывая настроения в обществе, особенно на фоне разочарования американцев тем, что контрнаступление Украины не приносит ожидаемых результатов.
Роль Конгресса в этой ситуации растет. The Washington Post пишет: «Лидеры обеих партий ожидают, что в Конгрессе поддержат запрос президента, несмотря на сопротивление ультраправых членов Палаты представителей. Большинство республиканцев все же хотят, чтобы КАКИЕ-ТО деньги были направлены Украине и нашим партнерам по НАТО, особенно в преддверии жестокой зимы, которая еще больше затормозит контрнаступление».
Отсюда и новый запрос о крупном пакете помощи, и разрешение на начало тренировок украинских пилотов на американских истребителях F-16, и постепенный дрейф администрации к принятию решения о поставках Киеву дальнобойных ракет ATACMS. В самом деле, отступать Байдену и его генералам из Пентагона некуда.
Вполне можно допустить, что и в этот раз пакет пройдет, но с гораздо более тяжелыми и утомительными обсуждениями. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в очередной раз повторяет свою мантру о том, что он не готов выписывать Украине «незаполненный чек» и «ставить на нем печать». Он обещает под микроскопом изучать все детали этой дополнительной помощи, которая отвечала бы «принципам партийного большинства» в Конгрессе.
В Сенате ситуация более определенная: и лидер демократического большинства Чак Шумер, и лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл обеими руками за выделение Украине нового пакета помощи. «Последний запрос администрации Байдена показывает продолжающуюся приверженность сохранению помощи американцам дома и нашим друзьям за рубежом», - говорится в заявлении Шумера.
Имеется в виду, что помощь Украине тесно увязана с предполагаемыми затратами на ликвидацию последствий стихийных бедствий в США и укрепление ее южной, американо-мексиканской границы. Таким образом, Белый дом пытается добиться согласия республиканцев, учитывая, что противодействие массовому наплыву нелегальных иммигрантов является одной из их приоритетных целей. С учетом этих ассигнований общий объем запрошенных у Конгресса средств на будущий финансовый год составит 40 миллиардов.