Военкомов заменят героями

«Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена.

Зато воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования. Реализовать это решение должен главком Залужный», - заявил Зеленский.

По его словам, в отношении должностных лиц военкоматов проводят 112 уголовных производств, 33 человека стали подозреваемыми.