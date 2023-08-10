Военкомов заменят героями
Военкомы всех областей Украины будут уволены, заявил президент этой страны Владимир Зеленский.
«Наши решения. Увольняем всех областных военкомов. Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена.
Зато воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования. Реализовать это решение должен главком Залужный», - заявил Зеленский.
По его словам, в отношении должностных лиц военкоматов проводят 112 уголовных производств, 33 человека стали подозреваемыми.