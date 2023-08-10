В «ТуранБанк» удобнее получить онлайн-кредит с SİMA

Теперь возможно получить онлайн-кредит через мобильное приложение «ТуранБанк» с SIMA, учрежденной ООО AzInTelecom и функционирующей при Министерстве цифрового развития и транспорта. В рамках партнерства клиенты могут легко оформить потребительский кредит в «ТуранБанк», не посещая филиала, не тратя времени на банковские операции, подтверждая соответствующие документы через мобильное приложение в несколько касаний путем цифровой подписи нового поколения - SIMA.

ОАО «ТуранБанк», отличающееся стабильностью и надежностью в банковской системе Азербайджана, продолжает предпринимать шаги по расширению цифровизации и сферы дистанционного обслуживания.

Кроме того, клиенты, которые закажут онлайн-кредит в «ТуранБанк», получат скидку на годовую процентную ставку по кредиту. Также те, кто станет новым клиентом банка, взяв потребительский кредит, могут открыть расчетный счет, воспользоваться услугой доставки карты и стать постоянным клиентом «ТуранБанк».

Следует отметить, что заключение кредитных договоров с SIMA освобождает клиентов от бремени сбора бумажных документов и дает возможность подписать в любое время суток без ограничений по времени и месту.

Также стоит сказать, что мобильное приложение «ТуранБанк» предоставляет возможность совершать платежи, переводы и различные банковские операции, не приходя в банк, а также дает возможность получать актуальную информацию о депозитах, картах и других услугах, предлагаемых банком своим клиентам.

Вы можете скачать мобильное приложение «ТуранБанк», перейдя по указанной ссылке: https://www.turanbank.az/ru/pages/21/174

С мая прошлого года возможно разместить онлайн-депозит через мобильное приложение «ТуранБанк» через цифровую подпись SIMA нового поколения.

Следует отметить, что в будущем через электронную цифровую подпись нового поколения SIMA в «ТуранБанк» будут доступны и другие продукты. В настоящее время AzInTelecom и «ТуранБанк» совместно работают в этом направлении.

Благодаря этому инновационному решению, предоставленному ООО AzInTelecom, которое действует при Министерстве цифрового развития и транспорта, наряду с банковскими услугами, можно будет пользоваться услугами, предоставляемыми во всех областях, где применяются электронные подписи. К ним относятся цифровые государственные услуги, а также продукты и услуги, предоставляемые небанковскими кредитными организациями, страховыми компаниями, операторами мобильной связи, интернет-провайдерами и другими сегментами.

Для получения электронной цифровой подписи нового поколения достаточно скачать приложение SIMA на мобильное устройство и один раз зарегистрироваться. Получить подробную информацию о решении цифровой подписи SIMA можно на официальном сайте компании и по телефону 157 AzInTelecom Call Center.

«ТуранБанк», работающий с 1992 года, обслуживает частных и корпоративных клиентов в 19 точках продаж. Получить подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно, позвонив в Информационный центр по телефону (012) 935, посетив официальный сайт «ТуранБанк» или его страницы в соцсетях (Facebook, Instagram и др.).