Украина хочет ввести визы для израильтян

Киев рассматривает возможность отмены безвизового режима с Израилем и хочет инициировать исключение Иерусалима от встреч контактной группы по оказанию военной помощи Украине, пишут украинские СМИ со ссылкой на источник.

"Главная причина - систематические недружественные действия Израиля в отношении Украины и фактически пророссийская позиция на международной арене", - сообщает источник.

По его данным, Киев также инициирует исключение Израиля из встреч в формате "Рамштайн" по оказанию военной помощи Украине.

Израиль относится к числу стран, осудивших российскую спецоперацию в Украине, однако предыдущее и нынешнее правительства Израиля последовательно воздерживались от поставок военной помощи и вооружений Киеву, ограничиваясь гуманитарными поставками.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что некоторое оружие, которое страны Запада передали Украине, уже встречается у границ Израиля, и в этой связи Израиль опасается, что в случае поставок каких-либо систем вооружений Украине они в итоге окажутся у врагов еврейского государства, таких как Иран.