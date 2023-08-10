Издание отмечает, что стремление Кремля увеличить набор военных может свести на нет эту цель. В пятницу российский премьер Михаил Мишустин заявил, что экономика РФ выросла примерно на 4,6% во втором квартале и на 1,5% в первом полугодии.

Российская экономика постепенно адаптируется к влиянию международных санкций и может вернуться к своему довоенному уровню уже в следующем году. Об этом пишет Bloomberg.

В то же время, отмечает Bloomberg, нехватка рабочей силы в связи с призывом все большего числа добровольцев на войну усугубляет трудности России. Это может привести к переходу к более избирательным мерам по набору людей, чье отсутствие не будет так остро ощущаться на рабочем месте.

Издание напоминает, что на прошлой неделе Путин подписал закон, повышающий призывной возраст до 30 лет и запрещающий мужчинам покидать страну после получения электронного уведомления о призыве на военную службу. «Эти меры могут разрешить «целевую мобилизацию», которая ускорит краткосрочный рост за счет уменьшения влияния нехватки рабочей силы и позволит экономике достичь довоенного размера к середине-концу 2024 года, вскоре после запланированных президентских выборов», - пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Последние данные о российском ВВП свидетельствуют, что экономика России росла четыре квартала подряд после спада более чем на 4% год назад, вопреки прогнозам о продолжительном спаде в ответ на санкции, введенные в связи с вторжением в Украину.

«Увеличение расходов на оборону привело к росту промышленного производства, в то время как потребительский спрос набирает обороты на фоне увеличения расходов на социальную поддержку и повышения заработной платы», - пишет издание.