Центров DOST станет еще больше

В настоящее время продолжается создание новых центров и филиалов DOST, учреждений реабилитации и профессионального обучения в регионах Азербайджана. Об этом сообщили на заседании коллегии в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Министр Сахиль Бабаев подчеркнул, что в данный момент продолжается работа в области расширения сети центров DOST по всей стране и создания новых центров профессионального обучения.

Глава Минтруда подчеркнул, что важным шагом в этом направлении является открытие 7 августа в Барде Карабахского регионального центра DOST и Карабахского регионального центра профессионального обучения. Он добавил, что услугами DOST в этом центре будут охвачены более 900 тысяч человек 9 административных районов, в том числе лица, вернувшиеся в родные края по программе «Великое возвращение».