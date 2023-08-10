Центров DOST станет еще больше
В настоящее время продолжается создание новых центров и филиалов DOST, учреждений реабилитации и профессионального обучения в регионах Азербайджана. Об этом сообщили на заседании коллегии в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Министр Сахиль Бабаев подчеркнул, что в данный момент продолжается работа в области расширения сети центров DOST по всей стране и создания новых центров профессионального обучения.
Глава Минтруда подчеркнул, что важным шагом в этом направлении является открытие 7 августа в Барде Карабахского регионального центра DOST и Карабахского регионального центра профессионального обучения. Он добавил, что услугами DOST в этом центре будут охвачены более 900 тысяч человек 9 административных районов, в том числе лица, вернувшиеся в родные края по программе «Великое возвращение».
Кроме того, было доведено до сведения, что Карабахский региональный центр профессионального обучения будет играть особую роль в расширении возможностей трудоустройства в этом регионе и в приобретении профессиональных навыков рабочей силы в соответствии с требованиями рынка труда. Было сказано, что в регионе, в том числе в Шуше, будут созданы филиалы и центры DOST.
Также было отмечено, что капитальный ремонт учреждения социального неврологического обслуживания №2 в городе Шемаха уже завершен. Продолжается строительство инфраструктуры DOST в Нахчыване, Губе, Сабирабаде, Сумгаите, Гяндже, Масаллы, Шеки и других городах и районах, Центров профессионального обучения в Масаллы и Сабирабаде, детских реабилитационных центров в Агджабеди и Губе.
На встрече были представлены итоги деятельности Агентства DOST за 5 лет с момента его создания, а также работа, проведенная в Центре инклюзивного развития и творчества DOST.
Также были обсуждены и одобрены проекты «Формы договора о передаче ребенка в приемную семью», «Образца справки, выдаваемой приемным родителям» и «Формы заявления лиц, желающих стать приемными родителями».