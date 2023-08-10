В Турции решили заняться экономикой

Программа структурных реформ экономики Турции будет представлена в начале сентября, заявил министр финансов этой страны Мехмет Шимшек.

"Среднесрочная экономическая программа, которую мы планируем представить в начале сентября, будет включать структурные реформы и меры, нацеленные на восстановление финансового благополучия, улучшение внешнего баланса", - заявил Шимшек в твиттере.

Он подчеркнул, что основанная на правилах политика крайне важна для обеспечения макрофинансовой стабильности, устойчивости против шоковых явлений и помогает устойчивому развитию.

"Мы уверены, что в итоге наши усилия позитивно скажутся на кредитном рейтинге Турции", - заявил министр.

10 августа агентство Moody’s заявило, что рейтинг Турции может быть повышен в случае продолжения применения основанной на правилах финансовой политики. Сейчас рейтинг Турции на уровне B3.

Шимшек ранее заявил, что ожидает снижения инфляции в стране с середины 2024 года, сейчас экономика страны переживает переходный период.

Напомним, по данным Бюро статистики Турции (TUIK), годовая инфляция в Турции в июле ускорилась до 47,8% с 38,2% в июне.