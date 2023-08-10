Чингиз Амиров дал показания против Аваза Зейналлы из зала суда
В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, а также Эльнура Шукюрова, работавшего на руководящей должности в ООО Səda TV.
Как сообщает haqqin.az, на состоявшемся сегодня заседании суда в качестве свидетеля выступил помощник председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Чингиз Амиров. Он отметил, что с 2008 года занимает различные должности в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана: «В настоящее время работаю помощником председателя правления Салеха Мамедова. 25 июня 2021 года охрана сообщила нам, что Аваз Зейналлы пришел в госагентство по какому-то судебному вопросу. Такие вопросы в госагентстве курирует сотрудник юридического отдела Шахбаз Гасымов. Салеха Мамедова на тот момент не было на работе. Я связался с Шахбазом Гасымовым. Тот заявил, что все уладит. Примерно через час связался с Шахбазом Гасымовым. Он сказал, что поговорил с Зейналлы, вопрос был связан с Наги Исмайловым».
В своих показаниях Амиров заявил, что лично не знаком с Зейналлы, знает его как журналиста: «Я видел передачу на «Хурал ТВ», в которой была раскритикована деятельность нашего госагентства. Я не в курсе, получил ли Зейналлы что-то взамен. Об этом ранее говорил следователю».
А.Зейналлы в свою очередь заявил, что не ходил в указанное учреждение и ни у кого денег не брал.
Судебный процесс продолжится 18 августа.
Отметим, что Аваз Зейналлы и Эльнур Шукюров, находящиеся под стражей с сентября прошлого года, обвиняются в получении крупной взятки, мошенничестве, незаконном влиянии на решение должностного лица и других действиях. Обвиняемые виновными себя не признают.