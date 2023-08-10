В Баку продолжается судебный процесс по уголовному делу Аваза Зейналлы, учредителя и генерального директора ООО Xural Yayınları, а также Эльнура Шукюрова, работавшего на руководящей должности в ООО Səda TV.

Как сообщает haqqin.az, на состоявшемся сегодня заседании суда в качестве свидетеля выступил помощник председателя правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Чингиз Амиров. Он отметил, что с 2008 года занимает различные должности в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана: «В настоящее время работаю помощником председателя правления Салеха Мамедова. 25 июня 2021 года охрана сообщила нам, что Аваз Зейналлы пришел в госагентство по какому-то судебному вопросу. Такие вопросы в госагентстве курирует сотрудник юридического отдела Шахбаз Гасымов. Салеха Мамедова на тот момент не было на работе. Я связался с Шахбазом Гасымовым. Тот заявил, что все уладит. Примерно через час связался с Шахбазом Гасымовым. Он сказал, что поговорил с Зейналлы, вопрос был связан с Наги Исмайловым».