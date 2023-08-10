Армянский шпион услышал свой приговор в бакинском суде

Завершился судебный процесс над Гаджи Пашаевым, обвиняемым в сотрудничестве с армянскими спецслужбами.

Как сообщает haqqin.az, на процессе в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Тельмана Гусейнова был зачитан приговор. Суд приговорил Г.Пашаева к 17 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, в октябре 2016 года Гаджи Пашаев через Азера Шохратовича Каимова был привлечен к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении. По заданию Каимова Пашаев публиковал в Facebook посты, рассчитанные на разжигание межнациональной, этнической розни, ненависти.

Г.Пашаева обвиняли по статьям 274 (государственная измена), 281 (публичные призывы против государства) и 283 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.